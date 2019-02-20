لجنة المسابقات تعاقب الزمالك 45 ألف جنيه.. وتوقف طلعت يوسف

كتب محمد مراد اجتمعت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، واتخذت اللجنة القرارات الآتية : - إيقاف طلعت يوسف المدير الفني لمصر المقاصة مباراة وتغريمه عشرة آلاف جنيه للإدلاء بتصريحات في وسائل الإعلام تسىء لاتحاد الكرة، رغم قيام ناديه باتخاذ الاجراءات الشرعية بتقديم طلب التأجيل. - تغريم المدير الفني للزمالك 15 ألف جنيه لعدم حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام إنبي، وتغريم نادي الزمالك عشرة آلاف جنيه لقيام صبية الملعب بالقاء الكرات داخل الملعب لتعطيل سير المباراة أثناء اللعب، بالإضافة إلى 20 ألف جنيه...

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