المسابقات تعاقب لاعبي بيراميدز والجونة.. وتصدر 3 غرامات ضد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قررت لجنة المسابقات إيقاف علي جبر لاعب بيراميدز مباراة واحدة للطرد خلال مواجهة الجونة بالدوري.

كما قررت المسابقات برئاسة عامر حسين، إيقاف أحمد علي لاعب الجونة، مباراة للطرد لسابق إنذاره في مباراة فريقه أمام بيراميدز.

كما غرمت لجنة المسابقات، نادي الزمالك بـ3 عقوبات، 15 ألف جنيه لعدم حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة إنبي، و10 آلاف جنيه لقيام صبية الملعب بإلقاء الكرات داخل الملعب لتعطيل سير المباراة أثناء اللعب، و20 ألف جنيه لتكرار السباب الجماعي ضد المنافس.

وغرّمت طلعت يوسف المدير الفني لمصر المقاصة، مباراة وتغريمه عشرة آلاف جنيه للإدلاء بتصريحات في وسائل الإعلام تسىء لاتحاد الكرة، رغم قيام ناديه باتخاذ الاجراءات الشرعية بتقديم طلب التأجيل، وإيقاف شيملس بيكلي لاعب المقاصة مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه أمام وادي دجلة.

كما قررت إيقاف بوزاس فاسيليوس لاعب وادي دجلة مباراتين لما بدر منه بعد قرار الطرد من سلوك غير رياضي.

إيقاف

وتدرس لجنة المسابقات الطلب المقدم من نادي مصر المقاصة بتاجيل مباراته أمام الإنتاج الحربي لمدة يوم بعد تحديد موقف ستاد السلام.