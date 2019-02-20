عمرو جمال يؤدي برنامجا تأهيليا مكثفا

أدي عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أدى تأهيليا بدنيا مكثفا من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق بتمزق في العضلة الضامة.

وأدى اللاعب جلسة علاج طبيعي في الجيم قبل أن يستكمل برنامجه التأهيلى بخوض فقرات الجري حول الملعب في إطار البرنامج الذي يخضع له للتخلص من الإصابة.

ويخضع اللاعب لفحوصات مستمرة لقياس درجة تعافيه من الإصابة لتحديد موعد عودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.

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