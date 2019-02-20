شكرا لقرائتكم المقاولون يزيد أوجاع سموحة ويهزمه 2 / 1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حقق فريق المقاولون العرب فوزا مستحقًا على نظيره سموحة فى المباراة التى اقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة 23 لبطولة الدورى الممتاز بهدفين لهدف.
افتتح سموحة اهداف المباراة فى الدقيقة 10 عن طريق حسام حسن قبل ان يرد نجوم ذئاب الجبل بهدفين لأحمد على فى الدقيقتين 14 و17 على التوالى ليحصد الفريق الأصفر 3 نقاط غالية.
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