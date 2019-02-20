شكرا لقرائتكم تشكيل طلائع الجيش أمام الزمالك.. جعفر يقود الهجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة البلجيكي لوك إيميل عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها مساء اليوم الأربعاء على ملعب الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد بسام خط الدفاع: عاصم صلاح وأحمد سامي وخالد سطوحي وإسلام سري خط الوسط: ايوزدلان ريتشارد و أحمد سمير و كريم طارق ومحمد رزق وإسلام جمال خط الهجوم: أحمد جعفر

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