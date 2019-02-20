بو طيب يقود تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

أعلن كريستيان جروس المدير الفني للزمالك عن التشكيل الذي يخوض به فريقه لقاء طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري.
ويشارك إبراهيم حسن أساسيا بدلا من أحمدسيد "زيزو"، في وقت يلعب فيه محمود حمدي "الونش" في مكان المصاب محمود علاء.
وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش كالتالي..
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"
الدفاع: حمدي النقاز ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، عبد الله جمعة
الوسط: طارق حامد ، فرجاني ساسي ، إبراهيم حسن ، محمود عبد المنعم "كهربا" ، يوسف إبراهيم "أوباما".
الهجوم: خالد بوطيب
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