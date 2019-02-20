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بو طيب يقود تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

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بو طيب يقود تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيشبو طيب لاعب الزمالك
كتب: مصطفي جويلي

أعلن كريستيان جروس المدير الفني للزمالك عن التشكيل الذي يخوض به فريقه لقاء طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من .

ويشارك إبراهيم حسن أساسيا بدلا من أحمد

سيد "زيزو"، في وقت يلعب فيه محمود حمدي "الونش" في مكان المصاب محمود علاء.

 

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش كالتالي..

 

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

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الدفاع: حمدي النقاز ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، عبد الله جمعة

 

الوسط: طارق حامد ، فرجاني ساسي ، إبراهيم حسن ، محمود عبد المنعم "كهربا" ، يوسف إبراهيم "أوباما".

 

الهجوم: خالد بوطيب

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