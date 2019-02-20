تعرف على تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الزمالك

لاعبو طلائع الجيش والزمالك كتبت: سارة جاب الله أعلن لوك إيميل المدير الفني لطلائع الجيش عن التشكيل الذي يخوض به فريقه مباراة الزمالك والمقرر أن تنطلق في تمام الساعة الخامسة ونصف ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر عمر الدوري المصري الممتاز. وجاء تشكيل طلائع الجيش ضد الزمالك كالتالي.. في حراسة المرمى: محمد بسام الدفاع: إسلام سري ، أحمد سامي ، خالد سطوحي Advertisements ،عاصم صلاح الوسط: ريتشارد بورو، محمد رزق، أحمد سمير، كريم طارق، إسلام جمال الهجوم: أحمد جعفر وتشهد دكة البدلاء كلاً من: محمد شعبان – محمد عادل جمعة – فرانك انجونجا – يوسف محمد – تالا فاي – شيسوم شيكاتارا – مصطفى الزيناري.

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