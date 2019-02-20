رياضة | عاجل.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الزمالك ، تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش ، والتي ستنطلق في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم ضمن مواجهات الجولة الـ 23 ، على ملعب الجيش بالسويس .

في خط الدفاع : عبد الله جمعه – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – حمدي النقاز

في خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما – ابراهيم حسن

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في خط الهجوم : خالد بو طيب.

ويتواجد على دكة البدلاء : عماد السيد حارس مرمي – احمد زيزو – محمد عبد السلام – ايمن حفني – عمر السعيد – حميد احداد – محمود عبد العزيز.

استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك كل من بهاء مجدي ومحمد حسن من قائمة الفريق لمباراة طلائع الجيش المقرر لها بعد قليل ببطولة الدوري.



وسافر الثنائي مع قائمة الفريق إلى السويس قبل أن يخرجا من قائمة الـ18 لمباراة اليوم.