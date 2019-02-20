رياضة | إيهاب جلال يعلن قائمة المصري لمواجهة النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال يعلن قائمة المصري لمواجهة النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي، عن قائمة فريقه للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق مدينة العين السخنة بالسويس، استعدادًا لمواجهة النجوم، يوم الجمعة على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة عشرين لاعبًا وجاءت كالآتي:-

أحمد مسعود ، محمود السيد ، محمد شحاتة، إسلام أبو سليمة ، الفلسطيني محمد صالح ، أحمد شوشة ، محمود حمد ، عمر كمال ، كريم العراقي ، مصطفى سلامة، فريد شوقي ، إيزي إيميكا ، سعيد سينبوري ، عمرو موسى ، إسلام عطية ، حسين رجب ، محمود وادي ، أحمد ياسر، إيزيكال باسي، أوستين أموتو.