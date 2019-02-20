رياضة | والد نجم الأهلي يكشف كواليس تعرض نجله لمحاولة قتل على يد بلطجية (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والد نجم الأهلي يكشف كواليس تعرض نجله لمحاولة قتل على يد بلطجية (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف زين الهوارى والد لاعب كرة اليد للشباب فى النادى الأهلى محمد زين، عن تعرض نجله لمحاولة قتل على يد بلطجية.

ونشر زين الهوارى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة لنجله فى المستشفى، معلقا عليها "الحمد والشكر لله تعالى على نجاة نجلى محمد زين من محاولة قتل حقيقية على أيدى بلطجية حاولوا سرقة سيارته مساء أمس الساعة العاشرة والنصف ليلا .... وعددهم يتجاوز 12 بلطجى بالأسلحة البيضاء والخرطوش بدائرة قسم العمرانية...... وربنا سبحانه وتعالى سلم لكن الشىء المؤسف سلبية الناس الذين شاهدوا الواقعة، ولم يحركوا ساكنا لإنقاذه وهذا ما أظهرته كاميرات المراقبة.... فهل وصل بنا الحال لهذه الدرجه من السلبية.... لكن الشىء الإيجابى فى هذه الحادثة هو تحرك أجهزة الشرطة والقبض على الجناة فور البلاغ".