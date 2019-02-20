اونلاين | ستار لايف مشاهدة مباراة الزمالك والطلائع بث مباشر اليوم الاربعاء 20-2-2019 أتش دي كورة لايف

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ستار لايف مشاهدة مباراة الزمالك والطلائع بث مباشر اليوم الاربعاء 20-2-2019 أتش دي كورة لايف

تقدم "البوابة نيوز" البث المباشر لمباراة الزمالك أمام طلائع الجيش، بالجولة 23 من الدوري المصري الممتاز، في الخامسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الجيش بالسويس.

يدخل لاعبو "الأبيض" اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز مؤخرًا على إنبي في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت بالجولة الـ٢٢، لذلك طالب رئيس الزمالك خلال جلسته بالأمس مع اللاعبين، بضرورة مواصلة الانتصارات.

وفاز الزمالك على الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى ٥١ نقطة يحتل بها صدارة الدوري.

ويغيب عن الفريق كل من مصطفى فتحي ومحمود علاء وحازم إمام للإصابة، ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولي وعمر صلاح ومحمد عنتر لأسباب فنية.

وأعلن السويسري «جروس»، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش، كالتالي:

حراسة المرمى: محمود ‏جنش وعماد السيد.

خط الدفاع: حمدي ‏النقاز ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وبهاء مجدي ومحمد عبدالسلام.

الوسط: ‏طارق حامد وفرجانى ساسي ومحمود عبدالعزيز ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأيمن حفني ومحمود عبدالمنعم كهربا.

الهجوم: حميد ‏أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب.

ستار لايف مشاهدة مباراة الزمالك والطلائع بث مباشر اليوم الاربعاء 20-2-2019 أتش دي كورة لايف