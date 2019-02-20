اونلاين | HD بث مباشر - مباراة طلائع الجيش والزمالك مشاهدة بجودة HD لايف youtube تابع لايف الاسطورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر HD بث مباشر - مباراة طلائع الجيش والزمالك مشاهدة بجودة HD لايف youtube تابع لايف الاسطورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
HD بث مباشر - مباراة طلائع الجيش والزمالك مشاهدة بجودة HD لايف youtube تابع لايف الاسطورة
أعلن الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش عن تشكيلته لمواجهة الزمالك بعد قليل ببطلولة الدوري
ويضم كل من محمد بسام وخالد سطوحي وأحمد سامي وعاصم صلاح وإسلام ساري ومحمد رزق وريتشارد وأحمد سمير وكريم طارق وإسلام جمال وأحمد جعفر
HD بث مباشر - مباراة طلائع الجيش والزمالك مشاهدة بجودة HD لايف youtube تابع لايف الاسطورة
ويقام اللقاء في ملعب الجيش بالسويس، ويأمل الفارس الأبيض في مواصلة الانتصارات، للاقتراب خطوة أكثر نحو استعادة اللقب الغائب منذ 4 مواسم.
ويذاع اللقاء على قناتي أون سبورت والنيل للرياضة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.
HD بث مباشر - مباراة طلائع الجيش والزمالك مشاهدة بجودة HD لايف youtube تابع لايف الاسطورة