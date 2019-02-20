اونلاين | HD بث مباشر - مباراة طلائع الجيش والزمالك مشاهدة بجودة HD لايف youtube تابع لايف الاسطورة

HD بث مباشر - مباراة طلائع الجيش والزمالك مشاهدة بجودة HD لايف youtube تابع لايف الاسطورة

أعلن الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش عن تشكيلته لمواجهة الزمالك بعد قليل ببطلولة الدوري

ويضم كل من محمد بسام وخالد سطوحي وأحمد سامي وعاصم صلاح وإسلام ساري ومحمد رزق وريتشارد وأحمد سمير وكريم طارق وإسلام جمال وأحمد جعفر

HD بث مباشر - مباراة طلائع الجيش والزمالك مشاهدة بجودة HD لايف youtube تابع لايف الاسطورة

ويقام اللقاء في ملعب الجيش بالسويس، ويأمل الفارس الأبيض في مواصلة الانتصارات، للاقتراب خطوة أكثر نحو استعادة اللقب الغائب منذ 4 مواسم.

ويذاع اللقاء على قناتي أون سبورت والنيل للرياضة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.