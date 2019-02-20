اونلاين | جول.. مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش goal

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جول.. مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش goal

قرر السويسري جروس المدير الفني لفريق الزمالك استبعاد الثنائي بهاء مجدي ومحمد حسن، من مواجهة الفريق أمام طلائع الجيش المقرر انطلاقها بعد قليل.

جول.. مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش goal

ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش في الخامسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء على ستاد الجيش بمدينة السويس، في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

جول.. مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش goal

ويحتل الزمالك صدارة المسابقة برصيد 51 نقطة، فيما يحل الطلائع بالمركز العاشر برصيد 25 نقطة.

جول.. مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش goal