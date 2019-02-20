اونلاين | kora cafe بث مباشر| مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم - تابع لايف يوتيوب

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kora cafe بث مباشر| مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم - تابع لايف يوتيوب

يقدم موقع الدستور سبورت خدمة لزواره لمتابعة مباراة طلائع الجيش والزمالك، في إطار الجولة الـ23 من منافسات الدوري المصري.

kora cafe بث مباشر| مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم - تابع لايف يوتيوب

ويقام اللقاء في ملعب الجيش بالسويس، ويأمل الفارس الأبيض في مواصلة الانتصارات، للاقتراب خطوة أكثر نحو استعادة اللقب الغائب منذ 4 مواسم.

kora cafe بث مباشر| مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم - تابع لايف يوتيوب

ويذاع اللقاء على قناتي أون سبورت والنيل للرياضة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

kora cafe بث مباشر| مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم - تابع لايف يوتيوب