اونلاين | مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر live

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مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر live

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك ، تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش، والتي ستنطلق في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم ضمن مواجهات الجولة الـ 23، على ملعب الجيش بالسويس.

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر live

وضم تشكيل الزمالك

في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم «جنش»

في خط الدفاع : عبد الله جمعه – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – حمدي النقاز

في خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما – ابراهيم حسن

في خط الهجوم : خالد بو طيب

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر live

ويتواجد على دكة البدلاء : عماد السيد حارس مرمي – احمد زيزو – محمد عبد السلام – ايمن حفني – عمر السعيد – حميد احداد – محمود عبد العزيز