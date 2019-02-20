انت الان تتابع تفاصيل خبر كم تبلغ ثروة محمد صلاح؟ لن تصدق الأرقام! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 فبراير 2019 04:47 مساءً - يبصم النجم المصري محمد صلاح على مستويات مذهلة منذ قدومه إلى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، قادماً من فريق العاصمة الإيطالية روما صيف عام 2017، في صفقة بلغت قيمتها ما يقرب من 48 مليون دولار أمريكي.

وبموازاة تألقه فوق "المستطيل الأخضر"، ارتفعت قيمة "صلاح" بسوق الانتقالات، كما أخذت أرباحه المالية تتزايد شيئاً فشيئاً؛ وهو ما دفع صحيفة "إكسبريس سبورت" إلى إحصاء تلك الأرقام والامتيازات التي يحصل عليها في عقده الحالي موسم (2018-2019).

وفور وصوله إلى ملعب "أنفيلد"، كان "صلاح" يتقاضى 120 ألف جنيه إسترليني راتباً أسبوعياً، قبل أن يرتفع إلى 200 ألف باوند (260 ألف دولار أمريكي)، في عقده الذي وقَّع عليه صيف 2018 ويمتد حتى 2023.

وإضافة إلى المكافآت والحوافز المالية التي يحصل عليها بناءً على مستواه ونتائج الفريق، فإنَّ نجم الكرة المصرية بات اللاعب الأعلى دخلاً في ليفربول، متبوعاً بالنجمين البرازيلي روبرتو فيرمينو والهولندي فيرجيل فان ديك؛ إذ يحصل كل منهما على 150 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يوازي 195 ألف دولار.

كما يستفيد "أبو مكة" (نسبة إلى ابنته الوحيدة) من أرباح مالية أخرى بخلاف ليفربول، مثل صفقات الرعاية، حيث يرتبط اللاعب بعقود إعلانية مع شركات للمياه الغازية والملابس الرياضية والاتصالات وسيارات الأجرة.

واختتمت الصحيفة البريطانية بتأكيد أن ثروة "صلاح" الشخصية تبلغ حالياً نحو 30 مليون جنيه إسترليني؛ أي نحو 40 مليون دولار.

يشار إلى أن "صلاح" نال جائزتي "أفضل لاعب" و"الهداف" في موسمه الأول مع ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما قاده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غيابٍ دامَ 11 عاماً، حيث حلّ الفريق الإنجليزي وصيفاً للبطل، ريال مدريد الإسباني.

واستمر "الملك المصري" في تألقه مع "الريدز"، حيث يتربع على قائمة هدّافي "البريميرليغ" برصيد 17 هدفاً، كما يتصدر فريقه جدول الترتيب بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي مع مباراة أقل لرفاق صلاح.