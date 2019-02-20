خماسي الأهلي المصاب.. جيم وتأهيل وعلاج طبيعي

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٢٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غدًا الخميس، استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، كما يستكمل وليد سليمان وحسام عاشور، برنامجهما العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها الثنائي، حيث يعاني سليمان من الإصابة في الركبة التي تعرض لها في مباراة شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في حين يعاني حسام عاشور لاعب خط وسط الفريق من الإصابة في منشأ العضلة الأمامية.

ويبدأ محمد نجيب مدافع الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب، في إطار برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة في الركبة، بعدما خاض تدريبات تأهيلية مائية في حمام السباحة تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالجهاز الفني في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة. وانتظم محمود وحيد، لاعب الفريق،