شكرا لقرائتكم يا بلاش .. سعر تذكرة مباراة الاتحاد والهلال أرخص من علبة سجائر محلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو نادى الاتحاد السكندرى سعر رمزى لتذكرة حضور مباراة الفريق الكروى أمام الهلال السعودى المقرر لها الإثنين المقبل بدور الـ8 للبطولة العربية.

وتحدد مبلغ 10 جنيه سعر تذكرة الدرجة الموحدة لمباراة الاتحاد السكندرى و الهلال السعودى وهو أقل من سعر علبة سجائر محلية بالوقت الحالى.

وتقام مباراة الاتحاد السكندرى و الهلال السعودى فى السادسة مساء الإثنين المقبل باستاد برج العرب.

من جانبه، أكد عامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية أنه تم تحديد مبلغ 10 جنيه لتذكرة الدرجة الموحدة و 50 جنيه لتذكرة الدرجة الأولى ، وسيحضر اللقاء 10 آلاف مشجع بناء على قرار الأمن.

كانت نتيجة الذهاب قد شهدت فوز الهلال السعودي 3 / 0 على الاتحاد السكندرى فى السعودية ويحتاج زعيم الثغر للفوز برباعية نظيفة للتأهل للدور المقبل.