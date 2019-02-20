شكرا لقرائتكم نهاية الشوط الأول.. المقاولون يتقدم علي سموحة 2 / 1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من عمر مباراة المقاولون العرب وسموحة، المقامة بينهما حاليا فى الأسبوع الـ 23 من عمر الدورى بتقدم ذئاب الجبل 2/1.
تقدم حسام حسن لسموحة فى الدقيقة 10 ، قبل أن يتعادل أحمد على للمقاولون فى الدقيقتين 14 و17 .
ويحتل سموحة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 13 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 25 هدفًا فيما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 4 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 23 هدفًا.
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