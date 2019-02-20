عمرو جمال يجرى أشعة جديدة لتحديد موعد عودته للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى عمرو جمال مهاجم الأهلى أشعة لتحديد موعد عودته لتدريبات فريقه، ويؤدى اللاعب الملقب بالغزال برنامجا تأهيليا بدنيا مكثفا للتعافى من الإصابة، التى تعرض لها فى وقت سابق بتمزق فى العضلة الضامة. وأدى عمرو جمال جلسة علاج طبيعى فى الجيم قبل أن يستكمل برنامجه التأهيلى بخوض فقرات الجرى حول الملعب فى إطار البرنامج الذى يخضع له للتخلص من الإصابة، ويخضع اللاعب لفحوصات مستمرة لقياس درجة تعافيه من الإصابة لتحديد موعد عودته إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.

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