شكرا لقرائتكم خبر عن 10 جنيهات سعر تذكرة مباراة الاتحاد والهلال بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو الاتحاد السكندرى مبلغ 10 جنيهات سعر تذكرة الدرجة الموحدة لمباراة الاتحاد والهلال السعودى المقرر لها الاثنين المقبل بدور الـ8 للبطولة العربية. وتقام مباراة الاتحاد السكندرى والهلال فى السادسة مساء الإثنين 25 فبراير باستاد برج العرب. وأكد عامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية أنه تم تحديد مبلغ 10 جنيهات للدرجة الموحدة و50 جنيها للدرجة الأولى، وسيحضر اللقاء 10 آلاف مشجع بناء على قرار الأمن. كانت نتيجة الذهاب قد شهدت فوز الهلال السعودى 3 / 0 على الاتحاد السكندرى.

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