شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات من العيار الثقيل للإسماعيلى فى فبراير ومارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الاسماعيلى مباريات من العيار الثقيل خلال شهرى فبراير ومارس ،وذلك فى أعقاب قرار عودته لمنافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا. ونستعرض فى السطور التالية مواعيد هذه المباريات .. – يواجه شباب قسنطينة الجزائرى يوم السبت المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الثالثة من دورى أبطال أفريقيا. – يلتقى طلائع الجيش يوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الأسبوع الــ24 بمسابقة الدورى المحلى. – يلعب أمام شباب قسنطينة يوم السبت الموافق 2 مارس على ملعبه بالجولة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا. – يصطدم بمازيمبى الكونغولى احد أيام 8 أو 9 أو 10 مارس المقبل بالجولة الخامسة من دورى ابطال افريقيا. – يحل ضيفا على الإفريقى التونسى احدى أيام 15 أو 16 أو 17 مارس بالجولة السادسة والأخيرة ببطولة دورى أبطال أفريقيا. – يواجه انبى باستاد بتروسبورت يوم الخميس الموافق 29 مارس على ملعبه لحساب مؤجلات الأسبوع الــ23 بمسابقة الدورى.

كانت هذه تفاصيل خبر 6 مواجهات من العيار الثقيل للإسماعيلى فى فبراير ومارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.