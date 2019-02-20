شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تفوز على السعودية 20-19 فى بطولة البحر المتوسط لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق المنتخب الجزائرى لكرة اليد "تحت 17 عامًا" فوزًا صعبًا على شقيقه السعودى بنتيجة 20-19 فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة البحر الأبيض المتوسط التى تستضيفها بورسعيد، ليتأهل إلى الدور الثانى.

وشهدت منافسات الجولة الأخيرة للدور الأول لبطولة الشباب اليوم كذلك فوز مونتنيجرو على ليبيا 27-9 وتركيا على الإمارات 24-12 وفرنسا على المغرب 29-19 ومصر على إيطاليا 17-14 ورومانيا على تونس 22-21.

وحرص رئيس اتحاد البحر المتوسط لكرة اليد، بروموتو قسطنطين، على حضور جانب من مباريات البطولة التى أقيمت بصالة كلية "التربية الرياضية" بجامعة بورسعيد اليوم، حيث شاهد جزءا من لقاء المنتخب التركى والإماراتى وأبدى إعجابه بالاهتمام الكبير بالبطولة والحضور الجماهيرى العريض للمباريات.