أول رد من أيمن الكاشف على سخرية ترك آل الشيخ

كتب: أحمد أبو عقيل

رد المعلق الرياضي أيمن الكاشف على سخرية ترك أل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودي ومالك نادي بيراميدز، أثناء تعليقه على مباراة بيراميدز والجونة التى أقيمت أمس الثلاثاء.

ونشر الكاشف عبر صفحته الشخصية فيسبوك قائلا:" وصلني ما قاله تركي آل الشيخ، وهذا رأيه بالطبع وأنا أحترم كل الآراء، لا يغضبني النقد لكن رأي آل الشيخ رأي لشخص واحد، من 105 مليون رأي هما المتابعين في مصر، ويهمني دون شك آراء عموم الناس وليس رأي واحد فقط، لا أتذكر أنني قولت شيئًا غير الحقيقة خلال تعليقي على اللقاء، ولا أدري ماذا أغضبه من حديثي، لم أقل إلا الحقيقة والجونة كان الطرف الأقوى والأفضل ولابد من منحه حقه على الوجه الأكمل".

وكان ترك آل الشيخ قد نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجنماعي فيسبوك، أثناء إذاعة مباراة نادي بيراميدز ونادي الجونة والتي انتهت بقوز الأخير 2-1، قائلا:"هل فية قناة تانية بتذيع غير الي فيها ايمن الكاشف ؟".

وأضاف الكاشف «أنه لا يجد معلق آخر غيري ؟.. الحقيقة أن هناك ما يقرب من 4 معلقين آخرين يمكنه الاستماع لهم في إذاعة أون والشباب والرياضة والنيل للرياضة والقناة الثانية الأرضية.. لا اعتقد أنني كنت الوحيد الذي يعلق على اللقاء، في النهايه كما قلت يهمني رأي الملايين وليس رأي شخص واحد ».