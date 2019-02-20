ساري: لم أتحدث مع مارينا جرانوفسكايا أو أبراموفيتش

نفى المدير الفني لنادي تشيلسي “ماوريتسيو ساري” مناقشته لمستقبله مع المديرة الرياضية للنادي اللندني “مارينا جرانوفسكايا” أو المالك الروسي “رومان أبراموفيتش”.

وقال ساري قبل خوضه لنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام مانشستر سيتي بأن هناك حالة من عدم اليقين بشأن مستقبله مع الفريق من الآن وحتى نهاية الموسم الجاري.

وتعرض تشيلسي لثلاث خسائر متتالية هذا الشهر، الأولى أمام مانشستر سيتي (6/صفر) في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والثانية أمام مالمو في ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس الدوري الأوروبي بهدفين لهدف في السويد.

أما الخسارة الثالثة، فجاءت على ملعب ستامفورد بريدج أمام مانشستر يونايتد بمباراة الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي بهدفين دون رد أول أمس الاثنين.

ويستعد الفريق الأزرق لاستقبال مالمو يوم غد الخميس على ملعب ستامفورد بريدج في إياب دور ال32 من الدوري الأوروبي، في البروفة الأخيرة لتشيلسي قبل مواجهة مانشستر سيتي على ملعب ويمبلي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة يوم 24 فبراير الجاري.

ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي