سامي خضيرة يتخلص من مشكلة القلب في هذا الموعد

أكد أطباء نادي يوفنتوس أن منتصف شهر مارس المقبل الموعد المثالي لعودة النجم الألماني “سامي خضيرة” لممارسة نشاطه الرياضي بشكل عادي.

وتسببت مشكلة عدم انتظام ضربات القلب في استبعاد اللاعب من مباراة أتلتيكو مدريد بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الاربعاء.

واكتشف الأطباء عدم انتظام ضربات قلب صاحب الـ 32 عامًا خلال التدريب التحضيري لمباراة الأتلتي، وتبع قرار استبعاده من المباراة نشر يوفنتوس لتقرير طبي حول حالته.

وقال يوفنتوس “خضع سامي خضيرة لدراسة كهربية، صباح اليوم الاربعاء، لتحديد وضعية قلبه والعلاج المناسب له”.

وأوضح “وجد البروفيسور (فيورينزو جايتا)، استشاري أمراض القلب في يوفنتوس، أن اللاعب سيستجيب للبرنامج العلاجي بسرعة وسيعود في غضون شهر واحد من الآن”.

وأضاف بيان يوفنتوس عن خضيرة “بعد فترة قصيرة من فترة النقاهة، سيتمكن اللاعب المذكور أعلاه من استئناف نشاطه في غضون شهر واحد تقريبًا”.

وسجل اللاعب ذو الأصل التونسي ولاعب ريال مدريد وشتوتجارت السابق، ما مجموعه 15 هدفًا مع يوفنتوس في جميع المسابقات هذا الموسم.

وبقرار استبعاد خضيرة من تدريبات الفريق لمدة شهر، سيغيب عن ست مباريات مقبلة من بينهم رحلة إلى نابولي والمباراة الثانية في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد.

سامي خضيرة لاعب يوفنتوس يعاني من مشكلة في ضربات القلب (صور: Getty)