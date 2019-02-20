رياضة | اندم يا أهلي.. عمرو بركات يصنع بمهارة هدفا لسموحة أمام المقاولون (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اندم يا أهلي.. عمرو بركات يصنع بمهارة هدفا لسموحة أمام المقاولون (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صنع عمرو بركات صانع ألعاب سموحة هدف فريقه الأول لزميله حسام حسن أمام المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري.

وأعار النادي الأهلي عمرو بركات لمدة موسم ونصف لسموحة بدعوى عدم الحاجة إليه هذا الموسم.

ويتقدم المقاولون العرب على سموحة بنتيجة 2-1 بعد مرور 20 دقيقة من مباراتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري.