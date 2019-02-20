رياضة | أجيري يحدد موعد إعلان قائمة منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري يحدد موعد إعلان قائمة منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على إعلان قائمة الفراعنة، الأسبوع المقبل، استعدادًا للدخول في معسكر مغلق لمواجهة النيحر ونيجيريا، الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يعقد أجيري جلسة مع جهازه المعاون الأسبوع المقبل، لحسم القائمة النهائية للاعبين الجدد، والإطلاع على التقارير النهائية الخاصة بهم.

وقام أعضاء الجهاز الفني، بجولات عربية وأوروبية بالفترة الأخيرة بناءً على أوامر المدير الفني، لمتابعة اللاعبين المحترفين، بالإضافة إلى تقديم تقارير عن حالات اللاعبين المحترفين في الملعب وكيفية التعايش في الخارج.

وقرر أجيري إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين، على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن مباراتي النيجر ونيجيريا، قبل بطولة الأمم الإفريقية.

ويستعد المنتخب لمواجهة النيجر في منتصف مارس المقبل بالجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية، على أن يواجه الفراعنة نيجيريا وديًا يوم 27 من الشهر ذاته، بملعب الأخير.

وتقام فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالقاهرة خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلًا من16 منتخبًا كما جرت العادة بالبطولات السابقة.

30 مليون تشعل حرب الأهلي والزمالك على أهم صفقة

فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

ويقدم عامر عامر مستوى مميزًا مع الإنتاج الحربي جعله مرشحًا للانضمام لمنتخب مصر في شهر مارس المقبل.

آخر محاضرة لمارتن لاسارتي قبل مباراة الأهلي والداخلية

يعقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة أخيرة مع لاعبي فريقه مساء اليوم قبل التوجه إلى ملعب بترو سبورت استعدادا لمواجهة الداخلية.

ويقوم لاسارتي في هذه المحاضرة بمنح لاعبيه التعليمات الأخيرة، وواجبات كل لاعب في المباراة، ثم يعلن خلالها التشكيل الذي يخوض به فريقه اللقاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبوت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

مدرب الجونة يتحدث عن التفويت للأهلي

كشف رضا شحاتة مدرب الجونة حقيقة التفويت للأهلي في ظل انتماء معظم مسئولي النادي وجهازه الفني ولاعبيه للقلعة الحمراء خلال مباراة الفريقين المقبلة في الدوري المصري.

وقال شحاتة في تصريحات لبرنامج كلام في الجون: "من المستحيل أن يحدث ذلك نعم نحن أبناء الأهلي ولكننا تعلمنا فيه الامانة والشرف والقتال على الفوز والانتماء للمكان الذي نعمل به ولذلك لن نفرط أبدا وسنلعب علي الثلاث نقاط".

وأضاف رضا شحاتة: "التفويت يرفضه الأهلي نفسه ولن يقبل به فهو يبحث دائما عن الانتصار الشريف".

الأهلي يحذر حسين الشحات

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تحذيرًا شديدًا إلى حسين الشحات لاعب الفريق، بسبب الانشغال بمواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"

وحذر عبد الحفيظ الشحات من هذا الأمر خاصة أن جمهور السوشيال ميديا، يتعامل بالقطعة والتفاعل معه سينعكس علي أداؤه سلبيًا.

ويلتقي الأهلي مع الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يعلن موقف 4 مصابين ويزف بشرى عن "وحيد"

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يبدأ غدًا الخميس استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري.

واستكمل وليد سليمان وحسام عاشور لاعبا الأهلي برنامجهما العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها الثنائي.

ويعاني وليد سليمان من الإصابة في الركبة التي تعرض لها في مباراة شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في حين يعاني حسام عاشور لاعب خط وسط الفريق من الإصابة في منشأ العضلة الأمامية، وتعرض لها في الشوط الأول من مباراة انبي في الدوري والتي حسمها الأهلي بهدف نظيف سجله حمدي فتحي.

وبدأ

محمد نجيب مدافع الأهلي تدريبات الجري حول الملعب، في إطار برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة في الركبة.

وخاض محمد نجيب تدريبات تأهيلية مائية في حمام السباحة تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالجهاز الفني في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وأدت مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الأهلي أمام نظيره فريق الداخلية تدريبًا قويًا صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وشهد التدريب مشاركة محمود وحيد وأحمد علاء ووليد أزارو وباسم علي ورامي ربيعة وأحمد فتحي وعربي بدر ومحمد شريف وصالح جمعة وإسلام محارب.

وانتظم محمود وحيد لاعب الأهلي في تدريبات الفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة بعد أن اكتفى بأداء جلسة في الجيم أمس؛ بسبب تعرضه لنزلة برد أبعدته عن المران الجماعي.

وكان محمود وحيد قد خرج من قائمة الفريق التي تخوض مباراة الداخلية مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.

وخضع عمرو جمال مهاجم الأهلي لبرنامج تأهيلي من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق بتمزق في العضلة الضامة.

ويخضع عمرو جمال لفحوصات مستمرة لقياس درجة تعافيه من الإصابة لتحديد موعد عودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.

الأهلي والزمالك في صراع على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ45 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 42 نقطة بينما مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 51 نقطة

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 42 نقطة

4- مصر المقاصة 34 نقطة

5- المقاون العرب 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي 31 نقطة

7- المصري البورسعيدي 29 نقطة

8- الإسماعيلي 27 نقطة

9- الجونة 26 نقطة

10- طلائع الجيش 25 نقطة

11- حرس الحدود 25 نقطة

12- سموحة 25 نقطة

13- الاتحاد السكندري 24 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة

15- إنبي 21 نقطة

16- النجوم 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 19 نقطة

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

أغلى المدربين في الدوري المصري

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه