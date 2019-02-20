اونلاين | لايف يوتيوب.. on sport مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش live hd

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لايف يوتيوب.. on sport مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش live hd

يقدم الخليج 365 الرياضي خدمة لحظة بلحظة مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في بطولة الدوري المصري ، في المباراة التي تقام بينهما اليوم الأربعاء في الجولة الـ23 لبطولة الدوري المصري.

لايف يوتيوب.. on sport مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش live hd

الزمالك يسير بخطى ثابتة في بطولة الدوري المصري، ويسعى للفوز على الطلائع لتوسيع الفارق مع بيراميدز صاحب المركز الثاني.

لايف يوتيوب.. on sport مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش live hd

شاهد من هنا البث المباشر لمباراة الزمالك وطلائع الجيش.