اونلاين | Zamalek fans| مشاهدة الزمالك وطلائع الجيش | مشاهدة رابط يلا شوت الزمالك | كورة لايف الزمالك وطلائع الجيشHD

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Zamalek fans| مشاهدة الزمالك وطلائع الجيش | مشاهدة رابط يلا شوت الزمالك | كورة لايف الزمالك وطلائع الجيشHD

يلتقي طلائع الجيش ضد الزمالك، في إطار الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز، وستنطلق المباراة في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

Zamalek fans| مشاهدة الزمالك وطلائع الجيش | مشاهدة رابط يلا شوت الزمالك | كورة لايف الزمالك وطلائع الجيشHD

وسيتم نقل المباراة، التي تقام على ملعب «الجيش» بمحافظة السويس، عبر قناتي «النيل للرياضة وأون سبورت».

Zamalek fans| مشاهدة الزمالك وطلائع الجيش | مشاهدة رابط يلا شوت الزمالك | كورة لايف الزمالك وطلائع الجيشHD

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة مباراة طلائع الجيش والزمالك التي ستقام اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ23 للدوري للحكم محمد معروف.

Zamalek fans| مشاهدة الزمالك وطلائع الجيش | مشاهدة رابط يلا شوت الزمالك | كورة لايف الزمالك وطلائع الجيشHD

ويعاون معروف، كل من: أحمد حسام وأحمد نوفل، ومحمود رشدي حكماً رابعاً، وكل من طارق سامي وأسامة إسماعيل حكماً خامساً.

Zamalek fans| مشاهدة الزمالك وطلائع الجيش | مشاهدة رابط يلا شوت الزمالك | كورة لايف الزمالك وطلائع الجيشHD

ويحتل فريق الطلائع المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 51 نقطة، وتنطلق المباراة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ويستضيفها ملعب الجيش بالسويس.

Zamalek fans| مشاهدة الزمالك وطلائع الجيش | مشاهدة رابط يلا شوت الزمالك | كورة لايف الزمالك وطلائع الجيشHD

وأعلن كريستيان جروس عن قائمة الزمالك لمباراة الليلة وتضم:

حراسة المرمى: محمود ‏جنش وعماد السيد.

خط الدفاع: حمدي ‏النقاز ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة وبهاء مجدي ومحمد عبد السلام.

خط الوسط: ‏طارق حامد وفرجانى ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأيمن حفني ومحمود عبد المنعم كهربا.

Zamalek fans| مشاهدة الزمالك وطلائع الجيش | مشاهدة رابط يلا شوت الزمالك | كورة لايف الزمالك وطلائع الجيشHD

خط الهجوم: حميد ‏أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب.