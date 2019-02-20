اونلاين | كورة لايف HD.. مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش اون لاين

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كورة لايف HD.. مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش اون لاين

قمة قوية في الدوري المصري بين الزمالك وطلائع الجيش في الخامسة والنصف مساءا على ملعب استاد الجيش بالسويس اليوم الأربعاء 20 فبراير2019، في إطار منافسات الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز 2018-19، كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر وحي.

كورة لايف HD.. مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش اون لاين

فاز الزمالك على إنبي بهدفين لهدف في اخر مبارياته في مباراة قوية ويحتل الأبيض صدارة جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، وبفارق ست نقاط عن بيراميدز صاحب الوصافة، فبعد أن خاض أبناء القلعة البيضاء 20 مباراة في الدوري المصري حتى الآن، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 16 مباراة، بينما تعادل في ثلاث، وتلقى هزيمة واحدة، كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر.

كورة لايف HD.. مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش اون لاين

يقدم فريق طلائع الجيش موسمًا طيبًا حتى الآن في الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام المقاولون العرب وخسروا هذه المباراة بهدفين دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن الإسماعيلي صاحب المركز الثامن، واستطاع الفريق أن يحقق الانتصار في ست مواجهات، وتعادل في سبع، وخسر 9 مباريات، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة الزمالك والطلائع.

كورة لايف HD.. مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش اون لاين

سيبدأ المدرب السويسري بتشكيلته الذي اعتاد عليها مع الفريق، باستثناء محمود علاء الذي يغيب للإصابة وسيدفع بالثنائي محمود الونش ومحمد عبد الغني في مركز قلب الدفاع، وسيقود الهجوم هجوم الفارس الأبيض في هذا اللقاء خالد بو طيب، وخلفه الثلاثي كهربا، أوباما، إبراهيم حسن.