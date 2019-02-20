الفخامة عنوان فندق كريستيانو رونالدو بالمغرب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

من المنتظر أن يفتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، فندقه الجديد في مدينة مراكش المغربية خلال شهر مارس المقبل.

وانتشرت عدة صورا للفندق الذي من المنتظر أن يفتتحه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في وسائل الإعلام، وأظهرت الصور مدى فخامته.

موقع إذاعة “بوغ إف إم” الفرنسية، ذكر أن المشروع سيرى النور منتصف مارس المقبل، كما سيضم 168غرفة ومطعمين ومركزا تجاريا وشققا فخمة، حيث يحتل الفندق موقعا متميزا في “عاصمة النخيل”، وذلك في شارع محمد الخامس الشهير، بين قصر المؤتمرات وحدائق “المنارة”.

رونالدو الملقب بـ”الدون” أبدى إعجابه بالمدينة، حين زارها لأول مرة عام 2014، بدعوة من صديقه البطل المغربي في “الكيك بوكسينغ” بدر هاري، الأمر الذي جعله يقرر استثمار مبلغ 40 مليون يورو ما يعادل (نحو 45 مليون دولار) في هذا المشروع؛ ليسير بذلك على نهج رياضيين آخرين استثمروا في فنادق، من بينهم لاعب التنس آندي موراي، لكن مشروع رونالدو “بيستانا” له طموحات عالمية.

المشروع الجديد يعد الخامس في سلسلة (بيستانا سي.آر7)، وهي علامة تجارية تجمع بين الحرفين الأولين من اسم كريستيانو رونالدو (سي.آر) ورقم قميصه (7).

مهاجم يوفنتوس كان قد زار المغرب، كثيرا، خلال السنتين الماضيتين، حيث يقضي مع عائلته أجازاته القصيرة في مراكش وأغادير جنوبي البلاد، وسبق له أن صرح بأنه مغرم بالأجواء والطقوس المغربية.