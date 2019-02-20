انت الان تتابع مفاجأة.. رمضان صبحي على رادار نادٍ في «Top 10» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن أن الدولي المصري رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يحظى باهتمام بالغ من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يقع ترتيبه ضمن أفضل 10 فرق بمسابقة «البريميرليج»، حيث أكدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي محل اهتمام فريق وولفرهامبتون الإنجليزي، حيث يسعى نونو إسبيريتو سانتو، المدير الفني للنادي الإنجليزي للتعاقد معه قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، والتي ستقام في مصر خلال شهر يونيو المقبل.

وأصبح رمضان صبحي قريبا من العودة مجددًا للدوري الإنجليزي الممتاز عبر بوابة وولفرهامبتون، حيث طالب نونو إسبيريتو سانتو المدير الفني للفريق الإنجليزي إدارة النادي لسرعة التحرك والتواصل مع مسئولي هيديرسفيلد تاون للتعاقد مع اللاعب المعار إلى صفوف الأهلي المصري لمدة 6 أشهر. وكان مجلس إدارة النادي الأهلي،