انت الان تتابع الأهلي يسعى لعبور كمين الداخلية في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٢٠ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م
يستضيف في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق الداخلية، على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين، من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي المباراة المنتشي بفوزه الأخير على الإنتاج الحربي بهدف دون رد، بالجولة الماضية من مسابقة الدوري، ليرتفع رصيد الفريق الأحمر للنقطة 42 خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصدارة، علما بأن الفريق لديه مبارتان مؤجلتان، ويغيب عن الأهلي رمضان صبحي للإيقاف، بعد حصوله على 3 إنذارات.
وعلى الجانب الآخر يمر فريق الداخلية بفترة عصيبة بسبب تراجع النتائج، وأصبح من ضمن الفرق التي تطارد شبح الهبوط، ويحتل الفريق حاليا المركز الرابع عشر فى جدول الترتيب برصيد 22 نقطة خلف الجونة صاحب المركز الثالث عشر، واستطاع الفريق أن يحقق الانتصار في أربع مباريات، وتعادل في عشر، وتلقى 8 هزائم. وتقابل الأهلي
وتقابل الأهلي مع الداخلية 14 مرة خلال تاريخ مواجهات الفريقين بواقع (12 مواجهة في الدوري - ومواجهتان بكأس مصر)، حقق الأهلي الفوز في 10 مباريات، مقابل انتصارين للفريق الشرطي، وحسم التعادل مواجهتين.
وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الحكم محمود البنا يقود مواجهة الأهلي والداخلية، ويعاونه تحسين أبو السادات وأحمد توفيق، وجلال أحمد حكمًا رابعًا، وكل من سعيد حمزة ومحمد عبد العزيز حكمًا خامسًا.
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