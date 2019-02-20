الامارات | صحيفة بريطانية تكشف حجم ثروة محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بريطانية تكشف حجم ثروة محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية حجم ثروة النجم المصري محمد صلاح، بعدما أصبح النجم الأول لنادي ليفربول وأحد أهم نجوم العالم في الوقت الحالي.
وأوضحت صحيفة إكسبريس البريطانية أن محمد صلاح الذي يحصل على راتب أسبوعي يبلغ 200 ألف جنيه إسترليني، جاءت ثروته من رواتبه مع الأندية التي لعب لها وآخرها ليفربول بجانب عقود الرعاية الكبيرة التي أبرمها مع الشركات التجارية في الفترة الأخيرة.
وأكدت الصحيفة أن صافي ثروة محمد صلاح حالياً يصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 681 مليون جنيه مصري.
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