راكيتيتش نجم برشلونة يقترب من أنتر الإيطالي

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ذكرت صحيفة (لاجازيتا ديلو سبورت) الإيطالية اليوم الأربعاءأن إيفان راكيتيتش نجم خط وسط نادى برشلونة الأسباني اقترب من الانتقال للدوري الإيطالي وتحديدا نادى انتر ميلان.

واوضحت الصحيفة إن ناديى انتر وبرشلونة وصلا لمرحلة متقدمة من المفاوضات تمهيدا لإتمام الصفقة حيث عقد مسئولو النيراتزورى لقاء سريا مؤخرا مع مسئولى برشلونة للاتفاق على التفاصيل.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي إنتر ميلان عرضوا دفع 35 مليون يورو لإتمام الصفقة، بينما طلب برشلونة الحصول على 45 مليون يورو.

وتوقعت الصحيفة أن صفقة اللاعب الكرواتي ستحسم بين الطرفين، في الصيف المقبل، مقابل 40 مليون يورو.

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