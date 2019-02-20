هيريرا يقترب من تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

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ذكرت صحيفة “صن” البريطانية اليوم الاربعاء أن اندير هيريرا لاعب خط وسط نادى مانشستر يونايتد اقترب من تجديد عقده مع الشياطين الحمر ليكون أحدث من تنجح الإدارة فى الإبقاء عليهم من نجوم الفريق فى ظل سعيها لإضفاء مزيد من الاستقرار قبل التدعيمات المنتظرة فى الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة أن عقد هيريرا ينتهى مع نهاية الموسم الحالي , غير أن الإدارة نجحت فى التوصل لاتفاق مع اللاعب29/ عاما/ للاستمرار فى الفريق على أن يحصل على راتب اسبوعى قيمته 100 ألف جنيه استرلينى.

ومن المتوقع أن يبرم هيريرا عقدا جديدا يمتد لثلاث سنوات.وكان مانشستر يونايتد أقنع أكثر من لاعب بالتجديد, خلال الفترة الماضية, أمثال أنتوني مارسيال وفيل جونز وأشلي يونج وكريس سمولينج.

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