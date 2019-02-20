شكرا لقرائتكم خبر صااااادم.."قلب" خضيرة في خطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع سامى خضيره لاعب خط وسط فريق يوفنتوس الإيطالى لعملية جراحية بسبب معاناته من عدم إنتظام فى ضربات القلب، مما أدى إلى إستبعاده من قائمة السيدة العجوز لمباراة أتلتيكو مدريد والتى ستجمع الطرفين العاشرة مساء اليوم،الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا.

وفقاً لما نشره الموقع الرسمى للنادى على الإنترنت، إن مدرب يوفنتوس قرر إستبعاد سامى خضيره من قائمة الفريق المسافرة إلى أسبانيا لمواجهة أتلتيكو مدريد مساء اليوم، بسبب معاناته من عدم إنتظام فى ضربات القلب، وتأكد بعد خضوعه للفحوصات الطبية حاجته إلى عملية جراحية.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن فريق يوفنتوس لمدة تصل إلى شهر كامل لإكتمال شفائه بشكل كاملة من العملية الجراحية..