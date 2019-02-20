شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينفرد بنشر مقترحات تعديل لائحة الجبلاية وشروط بيع المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينفرد الخليج 365 بنشر المقترحات التى أرسلتها أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، بشأن تعديل لائحة النظام الأساسى فى الاجتماع الطارئ المقرر إقامته يوم السبت المقبل. وتضمنت المقترحات العديد من البنود الساخنة خاصة فيما يخص بيع الأندية حقوق المباريات فى المسابقات المختلفة. وتضمنت التعديلات المقترحة من الأندية، عدد من البنود أبرزها : - لا يجوز لأى عضو باتحاد الكرة أن يكون رئيسا أو عضوا بأحد اللجان التابعة للجبلاية. - ألا يقل سن المرشح للانتخابات عن 30 عاما ولا يزيد عن 70 عاما. - أن يكون المرشح لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس قد أمضى دورة كاملة على الاقل كعضو باتحاد الكرة. - إنشاء روابط للأندية المحترفة فى الأقسام الأول والثانى والثالث. - يحصل اتحاد الكرة على نسبة 15 % من بيع حقوق الأندية فى المسابقات المختلفة، ويكون للأندية الحق فى 85 % فى حالة البيع الجماعى، وفى حالة البيع الفردى يحصل اتحاد الكرة على نسبة 20 % من بيع الحقوق على أن يحصل كل ناد على 80% من عائذ بيع حقوقه منفردا بشرط تقديم العقد للجبلاية.

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