شكرا لقرائتكم الغندوزي مندهش من سرعة تأقلمه مع أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقر ماتيو الغندوزي بأن الكثير من عشاق كرة القدم لم يسمعوا به قبل انتقاله إلى أرسنال العام الماضي وعبر عن دهشته بعدما أصبح يشارك أساسيا بانتظام مع الفريق بفضل قدراته المختلفة عن بقية اللاعبين.

وتعاقد أرسنال مع اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 19 عاما في يوليو العام الماضي قادما من لوريان المنتمي للدرجة الثانية لكنه سرعان ما أصبح لاعبا مفضلا للمدرب أوناي إيمري وشارك في 33 مباراة في كل المسابقات.

وأبلغ الغندوزي صحيفة "إيفنينغ ستاندارد ": أنا مندهش قليلا لأن الأمور سارت بشكل جيد جدا، لاحت لي فرصة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد واقتنصتها. أظهرت قدرتي على مساعدة هذا الفريق. للأمانة وبعيدا عن اللاعبين هنا الذين يتابعون قليلا الدوري الفرنسي فان الكثيرين لم يسمعوا بي من قبل.

ولم يحصل أي لاعب شاب آخر في الدوري الممتاز على نفس فرص اللعب التي نالها الغندوزي الذي يؤمن إيمري بشدة بقدراته. وأضاف الغندوزي: أدين له بالفضل لأنه وثق في قدراتي منذ البداية. من الأمور النادرة أن تمنح لاعبا في 19 من عمره هذه الفرص الكثيرة للعب.

ويتأخر أرسنال بهدف دون رد أمام باتي بوريسوف في دور 32 للدوري الأوروبي ويستضيف منافسه القادم من روسيا البيضاء إيابا يوم الخميس.