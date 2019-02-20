شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو و"اكتشاف لاسارتى" يشاركان فى مران مستبعدى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الأهلى أمام نظيره فريق الداخلية مرانا قويا صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وشهد المران مشاركة محمود وحيد وأحمد علاء ووليد أزارو وباسم على ورامى ربيعة وأحمد فتحى ومحمد شريف وصالح جمعة وإسلام محارب والصاعد عربى بدر، الذى تم تصعيده بناء على توصية مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق بعد إعجابه بقدراته.

كما بدأ محمد نجيب مدافع الفريق تدريبات الجرى حول الملعب، فى إطار برنامجه العلاجى والتأهيلى للتعافى من الإصابة فى الركبة، وكان محمد نجيب قد خاض تدريبات تأهيلية مائية فى حمام السباحة تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى فى إطار برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة، وتشهد الأيام المقبلة سير اللاعب فى خطوات تأهيلية جديدة تمهيدًا للدفع به بشكل تدريجى فى المران الجماعى للفريق.