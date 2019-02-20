شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كرة اليد مواليد 2002 يلتقى تونس فى ربع نهائى البحر المتوسط غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى منتخب كرة اليد مواليد 2002 نظيره التونسى فى السادسة مساء غد الخميس، فى إطار دور الثمانية ببطولة البحر الأبيض المتوسط، التى تستضيفها مصر بمدينة بورسعيد.

تأهل منتخب مصر إلى هذا الدور بالفوز على إيطالبا بنتيجة 17 / 14، صباح اليوم ثالث أيام بطولة البحر الأبيض المتوسط.

وكان منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2002 قد حقق فوزا أمس على الإمارات فى الفترة الصباحية 26 / 15 قبل أن يهزم أمام فرنسا 23 / 16، إلا أن اليوم الأول شهد تألقا ملحوظا للفراعنة بالفوز على تركيا و المغرب.

وتضم قائمة المنتخب كلاً من اللاعبين، حسين سعيد - مصطفى عبد الرحمن - محمد مصطفى - راضى محمد - عبد الرحمن أيمن - على جابر - شهاب على - مروان حاتم - هشام صلاح - على إيهاب - مهاب سعيد - عمر معتز - عمر محمود - إبراهيم حسن - احمد شوقى - عمر شريف - عمر أشرف - محمد طارق تحت قيادة المدير الفنى محمد عادل "زولا".