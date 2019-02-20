شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. محمود علاء الغائب الحاضر فى صدام الزمالك والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى، اليوم، فريق الزمالك مع نظيره طلائع الجيش فى إطار الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى، باستاد الجيش بالسويس.

ويعد محمود علاء لاعب الزمالك الغائب الحاضر فى مواجهة اليوم، حيث كانت آخر مباراة جمعت الفريقين قد أقيمت 13 سبتمبر الماضى بالجولة السادسة من مسابقة الدورى، كان بطلها اللاعب، حيث انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية، أحرزها محمود علاء.

لكن فى لقاء اليوم أمام الجيش يغيب محمود علاء بعد تعرضه للإصابة فى العضلة الخلفية، خلال تدريب الفريق الأخير الذى أقيم مساء اليوم الثلاثاء، وتم استعباده من اللقاء على أن يخضع لفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة التى يعانى مها.