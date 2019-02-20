شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الأهلى تحتفل بـ"متعب": عيد ميلاد سعيد يا قناص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت صفحة النادى الأهلى عبر موقع التغريدات تويتر بعيد ميلاد عماد متعب لاعب الفريق السابق ، الذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ36. ونشرت الصفحة صورة للاعب وعلقت عليها "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا عماد متعب.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد يا قناص". يذكر أن عماد متعب اعتزل اللعب واتجه إلى تحليل المباريات فى قناة on sport.

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