صفحة الأهلي تحتفل بعيد ميلاد "ملك التسعين"

كتب:أحمد أبو عقيل احتفلت صفحة الأهلي عبر موقع التغريدات تويتر، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاد نجم النادي ومنتخب مصر السابق، ومحلل قنوات on sport حاليا، عماد متعب، الذى يحتفل بعيد ميلاده الـ36.

ونشرت الصفحة صورة للاعب وعلقت عليه: "نحتفل بعيد ميلاد لاعبنا عماد متعب.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد يا قناص". مسيرة متعب ولد عماد محمد عبد النبي إبراهيم متعب، في 20 فبراير، 1983 في بلبيس بالشرقية، وبدأ مسيرته الكروية بنادي بلبيس الرياضي حتى سن 12 سنه ثم أنضم لناشئي النادي الأهلي في سن 13 عام ثم صعد للعب في الفريق الأول بالنادي الأهلي المصري. حقق متعب لقب الدوري المصري 10 مرات سجل خلالها 75 هدفا، بينما حقق لقب كأس مصر 3 مرات سجل خلالها 19 هدفا. Advertisements وحمل نجم الأهلى المعتزل كأس 10 ألقاب أفريقية منها 5 كؤوس لدوري أبطال أفريقيا و4 لسوبر الأفريقي وبطولة واحدة للكونفدرالية الأفريقية. وسجل متعب خلال مسيرة مع النادي النادي الأهلي 175 هدفا.

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