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الأعلى أجرا في ليفربول...صحيفة بريطانية تكشف حجم ثروة صلاح

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كتب محمد بشاري

قالت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية في تقرير لها اليوم إن ثروة محمد صلاح تتجاوز الـ30 مليون جنيه إسترليني أي ما يزيد على 600 مليون جنيه مصري بعد احترافه في الملاعب السويسرية والإيطالية والإنجليزية.
وأضافت الصحيفة أن النجم المصري المحترف في نادي يحصل على 200 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي ، بالإضافة إلى حصوله على عوائد من 4 مصادر للإعلانات والدعاية.

وأشادت الصحيفة بدور صلاح الخيري حيث يهتم ببناء المستشفيات والقيام بالعديد من الأعمال الإنسانية في مصر.

وأشارت ديلي إكسبريس إلى أن صلاح يحصل على أعلى راتب في نادي ليفربول متساويا مع الهولندي فيرجل فان دايك.
الجدير بالذكر أن نادي الريدز تعادل مساء أمس مع فريق بايرن ميونخ الالماني في ذهاب الدور 16 من في المياراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد .

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