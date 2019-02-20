تقرير.. بيراميدز مع دياز.. 5 ملامح فنية في 7 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

منذ أن تولى الأرجنتيني رامون دياز مهمة تدريب فريق بيراميدز بدلاً من حسام حسن، والفريق تغير ملامحه الفنية من خلال ظهور لاعبين وابتعاد آخرين.

دياز قاد بيراميدز في مباراتين الأولى كانت أمام سموحة وانتهت لصالح الأول بنتيجة ساحقة بأربعة أهداف دون مقابل، وفي المباراة الثانية تلقى الأرجنتيني ضربة موجعة بالخسارة من الجونة بهدف مقابل هدفين.

ورغم خسارة بيراميدز إلا أن دياز لديه الدعم الكامل سواء من الإدارة أو من مالكه تركي آل الشيخ نظرًا لخبرة الأرجنتيني في الملاعب العربية وتحديدًا في السعودية.

مباراتي سموحة والجونة أظهرت العديد من الملامح الفنية لدى الأرجنتيني مع بيراميدز، وهذا ما سوف نسلط عليه الضوء في السطور التالية:

- مشاركة ورقة مجهولة

عانى السوري الدولي عمر ميداني من قلة الظهور مع بيراميدز منذ انضمامه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من صفوف حتا الإماراتي في صفقة انتقال حر.

ميداني البالغ من العمر 25 عامًا لم يشارك مع أي مدرب تولى قيادة بيراميدز قبل مجئ دياز، لكن منذ تولي الأرجنتيني القيادة الفنية بدأ الاعتماد على السوري حيث شارك أساسيًا في آخر مباراتين.

- جابر "الجوكر"

بدأ دياز في البحث عن إيجاد حل جديد لتغطية ثغرة الجانب الأيسر في الفريق نظرًا لتواجد محمد حمدي ظهير بيراميدز الأساسي في التجنيد، ليقع الاختيار على عمر جابر الظهير الأيمن للفريق.

صاحب الـ27 عامًا شارك في آخر مباراتين مع بيراميدز في الجانب الأيسر ليصبح الورقة التي قد يلجأ إليها دياز لتغطية ثغراته نظرًا لقدرته على المشاركة في الجانبين الأيمن والأيسر فضلاً عن وسط الملعب حيث سبق وأن خاض مباراة في مركز الوسط كان أمام بتروجيت.

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- عودة فتحي

عاني محمد فتحي لاعب وسط بيراميدز والقادم من صفوف الإسماعيلي في الميركاتو الصيفي من قلة الظهور خلال فترة تولي الثلاثي ألبيرتو فالنتيم وريكاردو لافولبي وحسام حسن قيادة بيراميدز.

فتحي صاحب الـ25 عامًا بدأ دياز في اكتشافه من جديد خاصة أن نبيل دونجا استطاع أن يثبت نفسه للمشاركة في مركز وسط الملعب في بيراميدز، لكن مع ضغط المباريات بدأ الأرجنتيني في اللجوء لفتحي لتجهيزه حال إصابة دونجا أو إيقافه.

مباراة سموحة شهدت مشاركة دونجا والذي استطاع خلالها أن يقدم مستوى لافت، في المقابل قرر دياز إراحة صاحب الـ23 عامًا في مباراة الجونة مع الاعتماد على محمد فتحي.

- تراوري الخاسر الوحيد

منذ تولي دياز قيادة بيراميدز، والبوركيني إيريك تراوري الوافد الجديد من صفوف مصر المقاصة يعاني من الابتعاد عن المشاركة حيث لم يشارك في أي دقيقة آخر مباراتين بعدما تواجد على مقاعد البدلاء.

ويعتبر تراوري الخاسر الوحيد من حيث اللاعبين الأجانب في صفوف بيراميدز بعد اعتماد دياز على الثنائي السوري عمر خريبين وعمر ميداني بجانب الثلاثي الأجنبي البرازيلي كينو، والإكوادوري جون سيفونتيس، والبيروفي كريستيان بينافينتي.

- تفاوت ثنائي

رغم تواجد الثنائي محمد مجدي "قفشة" ومحمد فاروق بصورة مستمرة في مباريات بيراميدز لكن بدأ الثنائي في دخول معاناة الابتعاد عن المشاركة بصورة أساسية.

قفشة القادم من إنبي في الصيف الماضي لم يخض سوى 11 دقيقة في مباراة سموحة، بجانب مشاركته 45 دقيقة في مباراة الجونة.

في المقابل، لم يخض محمد فاروق سوى 21 دقيقة مع دياز حيث شارك بديلاً في مباراة الجونة.