المدمر.. كاف يسلط الضوء على تألق ساسي مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

سلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الضوء على أداء اللاعب التونسي فرجاني ساسي نجم فريق الزمالك المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو الأنجولي يوم الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وأوضح الكاف عبر موقعه الرسمي بما يقدمه ساسي لافتًا إلى أن الزمالك بين صفوفه ثنائي تونسي هما حمدي النقاز وفرجاني ساسي إلا أن الأخير أصبح معشوقًا لجماهير القلعة البيضاء واثبت أنه يستحق المبلغ الذي دُفع لضمه.

وقال الكاف في تقريره عن المباراة: "جميع العدسات تركز على ساسي، الذي انضم إلى الزمالك في الصيف الماضي قادمًا من نادي النصر السعودي مقابل 2 مليون يورو".

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وأضاف: "منذ ذلك الوقت حظى بشعبية جماهيرية كبيرة، وأثبتت أنه يستحق ما دُفع لضمه".

وأكمل: "تأثير ساسي مع الزمالك ذو اتجاهين، الأول مدمر لهجمات الخصوم، والثاني بناء الهجمة إلى جانب تصويباته الرائعة التي تعد سلاح آخر".

وأتم الكاف مشيرًا إلى أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري حاليًا برصيد 51 نقطة ويأمل في استعادة مستواه وتعديل وضعه في بطولة الكونفدرالية بعد الخسارة في مباراة أمام جور ماهيا 4-2، ثم التعادل أمام نصر حسين داي 1-1.

جدير بالذكر أن ساسي سجل هذا الموسم 8 أهداف وصنع أربع تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم.