رسميًا | هويسكا ينقذ حارس إشبيلية السابق

قام نادي هويسكا، متذيل جدول ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الأولى (لا ليجا)، بضم حارس إشبيلية السابق “خافيير فاراس” في صفقة انتقال حر، ليلة أمس الثلاثاء.

الحارس المخضرم انتهى عقده مع نادي غرناطة بعد بداية النصف الأول من الموسم، بعدما كان الحارس الأول للفريق في الموسم الماضي 2018/2017، حيث شارك في 38 مباراة.

وعاش خافيير فاراس هيريرا (36 عامًا) فترة مميزة مع نادي إشبيلية في الفترة من 2006 إلى 2012 فاز خلالها بعدد من الألقاب مثل كأس ملك إسبانيا 2010 وكأس الدوري الأوروبي 2014، بالإضافة إلى لقب الدوري الإسباني (السيجوندا) مع فريق إشبيلية “ب” عام 2007.

وقال الموقع الرسمي لنادي هويسكا “حارس إشبيلية السابق انضم بالمجان بعدما كان دون أي فريق منذ بداية العام الحالي، وبانضمام سيكتمل عقد ثلاثي حراسة مرمى الفريق، حيث سيزامل كل من روبرتو سانتاماريا وألكسندر يوفانوفيتش”.

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وأضاف الموقع “دافع خافي فاراس عن ألوان أندية إشبيلية وسيلتا فيجو وبلد الوليد ولاس بالماس وغرناطة، ولم يلعب لأي فريق منذ سبتمبر الماضي عندما انتهى عقده مع غرناطة”.

وخاض الحارس الأندلسي 151 مباراة في الدوري الإسباني الدرجة الأولى و117 مباراة في دوري الدرجة الثانية، بالإضافة إلى 15 مباراة ما بين دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وتم تقديم الحارس لوسائل الإعلام الإسبانية بعد ظهر اليوم الاربعاء في ملعب “إل ألكوراز”.