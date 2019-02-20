هشام فهمي: برزنتيشن ستُعيد أمجاد الشباب والرياضة

أشاد المعلق الرياضي “هشام فهمي” بصفقة رعاية برزنتيشن سبورت لإذاعة الشباب والرياضة، التي وُقعت مطلع العام الحالي للأخذ بيد الإذاعة الأقدم في عالم الرياضة المصرية قبل أشهر قليلة من استضافة البلاد لكأس أمم أفريقيا 2019.

وتُعاني إذاعة الشباب والرياضة من فقر في الإمكانيات التقنية داخل الاستوديوهات، وغياب التقنيات الحديثة، من موقع إلكتروني متخصص وتطبيق “أبلكيشن”، فضلاً عن غياب اسم الإذاعة على منصات اجتماعية على مواقع التواصل “فيسبوك وتويتر وإنستاجرام”.

ويُعد هشام فهمي من أقدم المذيعين والمقدمين في إذاعة الشباب والرياضة، بل وأحد علامات الإذاعة على مدار الأعوام الـ 15 الماضية، وكان يُقدم برنامج “ملعب أف أم”، الشبه يومي، والذي وصلت قيمته السوقية إلى 15 مليون جنيه مصري بعد موسم 2008/2007، ليصبح البرنامج الإذاعي الأعلى قيمة على مستوى مصر آنذاك، كما يقدم حاليًا برنامج “الحريف”.

مجهودات عظيمة

قال هشام فهمي في تصريحات خاص لميركاتو داي بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، أن برزنتيشن ستعيد أمجاد الشباب والرياضة، حيث أكدت للجميع قدراتها الخاصة على تنظيم كافة الأحداث الرياضية، ورعاية أكبر المؤسسات الكروية والرياضية في مصر، بداية من نادي الزمالك والاتحاد المصري لكرة القدم وصولاً إلى قناتي النيل للرياضة والأهلي.

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وأشار فهمي إلى أن برزنتيشن سبورت بقيادة رئيسها محمد كامل “نجحت في تتُويج مجهوداتها العظيمة بثلاث صفقات من العيار الثقيل خلال الأشهر الماضية، برعاية النادي الأهلي بعد خروج شركة صلة، وبرعاية بطولة كأس العالم لكرة اليد بمصر ثم إذاعة الشباب والرياضة”.

وأضاف “وجود برزنتيشن سيتيح الفرصة أمام مستمعي الشباب والرياضة لمتابعة كل صغيرة وكبيرة تخص البطولات والمسابقات المصرية والعربية والعالمية، سواء كان بالبث المباشر أو عن طريق التغطية من داخل استوديوهات ماسبيرو”.

وأكد فهمي في نهاية حديثه بقوله: “رعاية برزنتيشن ستوفر الامكانيات اللازمة لمذيعي ومراسلي الشباب والرياضة لتأدية عملهم بكفاءة وجودة تضاهي كبرى الإذاعات العربية والعالمية، وهذا سيعود بالنفع على المتلقي وسيضاعف نسبة الاستماع والمتابعة، وسيعزز دور الإذاعة في نبذ الخلافات ونشر الروح الرياضية بين الجماهير”.

جدير بالذكر أن هشام فهمي الذي عمل معلقًا على مباريات الدوري المصري ومنتخبات مصر في قنوات “الأهلي والحياة ودريم ومودرن سبورت”، كانت له تجربة مميزة مع التلفزيون المصري في التعليق على مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عندما كان يُبث على شاشة القناة الثانية الأرضية والنيل للرياضة موسم 2010/2009.

وخاض فهمي تجربة مؤقتة رفقة قناة “وادي دجلة” للتعليق على مباريات الدوري البلجيكي الممتاز والذي كان ينشط فيه آنذاك نجوم أمثال دودو الجباس ومحمد عبد الواحد مع نادي ليرس.

شعار شركة برزنتيشن سبورت المصرية (صور: Google.com)